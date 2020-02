Pala kriminalna grupa: Organizovali ilegalan transport 144 migranata

Press pre 1 sat

Na području Beograda, Bajine Bašte i Ljubovije uhapšeno je pet osoba, članova kriminalne grupe koje su organizovale nedozvoljen tranzit za 144 migranata, saopštilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.

foto:blic.rs Članovi organizovane kriminalne grupe su u periodu od novembra 2019. godine do kraja 2020. godine, organizovali nedozvoljen tranzit od Beograda do Ljubovije autobusom za oko 144 iregularnih migranata. Za ova lica su zatim organizovali nelegalni prelaz državne granice čamcem preko reke Drine na teritoriju Bosne i Hercegovine, u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama EU. Na teritoriji Republike Srbije lišeno je slobode pet lica i to: