Nestvaran trk norveškog čuda: Haland kao Bolt, „za dlaku“ oborio svetski rekord (VIDEO)

Haland je u utorak postigao dva gola protiv Pari Sen Žermena u prvom meču osmine finala Lige šampiona i doneo pobedu Borusiji iz Dormtunda.

Ipak, pored golova i odlične igre, pažnju na sebe mladi Norvežanin je skrenuo i istrčanim kontra napadom u 14. minutu utakmice. Posle kornera Pari Sen Žermena usledila je kontra Dortmunda, a Haland je od svog šesnaesterca do protivničke polovine stigao za 6,64 sekunde. To je za 0,30 sekundi manje od svetskog rekorda u sprintu na 60 metara! According to SKY ITALIA #Haaland run a 60 meter sprint in 6,64 seconds. The world record is 6,34 seconds.