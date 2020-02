Federer neočekivano operisan!

B92 pre 1 sat | B92

Jedan od najboljih tenisera u istoriji Rodžer Federer neočekivano je podvrgnut operativnom zahvatu.

Švajcarac je operisao desno koleno pa će pauzirati do sezone na travi, odnosno do Vimbldona. Federer je još ranije najavio da će verovatno propustiti sezonu na šljaci, ali je sada jasno da neće igrati ni u Dubaiju krajem februara, kao ni na prvim mastersima u Indijan Velsu i Majamiju. "Desno koleno me muči već neko vreme. Nadao sam se da će proći, ali posle pregleda i razgovora sa svojim timom odlučio sam da izvršim artroskopsku operaciju u Švajcarskoj. Doktori su