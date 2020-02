Bogdanović osvojila zlato, Hodabahši srebro na Prezident kupu

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je danas zlatnu medalju na Prezident kupu u Švedskoj, dok je srebrnu medalju osvojio njen timski kolega Mahdi Hodabahši.

Bogdanović je osvojila zlato u konkurenciji do 49 kilograma, a Hodabahši je osvojio srebro u kategoriji do 87 kilograma pošto se nije borio u finalnom meču, saopštio je njihov klub Galeb. Bogdanović je na putu do pobedničkog postolja pobedila reprezentativke Turske, Izraela, Nemačke, Španije i u velikom finalu Ruskinju. „Ovo mi je prvi turnir u sezoni posle pauze. Zadovoljna sam što smo počeli sa zlatnom medaljom. Imala sam pet mečeva u veoma jakoj konkurenciji.