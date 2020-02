Sjajan početak sezone za tekvondiste: Tijana osvojila zlato, Hodabahšiju prva medalja pod srpskom zastavom

Večernje novosti pre 3 sata | Beta

Muka je i dalje šta ćemo raditi od 15. marta, od kada više nemamo gde da treniramo. Olako se gleda na tu situaciju iako smo na sva vrata kucali – kaže Dragan Jović

Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je zlatnu medalju na Prezident kupu u Švedskoj, dok je srebrnu medalju osvojio njen timski kolega Mahdi Hodabahši. Bogdanovićeva je osvojila zlato u konkurenciji do 49 kilograma, a Hodabahši je osvojio srebro u kategoriji do 87 kilograma pošto se nije borio u finalnom meču, saopštio je njihov klub Galeb. Tijana je na putu do pobedničkog postolja pobedila reprezentativke Turske, Izraela, Nemačke, Španije