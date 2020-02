Ričard Grenel potvrdio da će na novoj funkciji biti samo kratko vreme

Beta pre 4 sata

Novi vršilac dužnosti direktora američkih obaveštajnih službi Ričard Grenel mogao bi, prema federalnom zakonu, biti na funkciji samo nekoliko nedelja dok predsednik Donald Tramp ne imenuje nekoga ko će trajno preuzeti funkciju.

Grenel neće biti stalni šef svih obaveštajnih službi, već će vršiti tu dužnost dok predsednik Tramp ne imenuje svog kandidata za direktora, preneo je preko Tvitera Njujork tajms.

Grenel može ostati na čelu svih obaveštajnih službi samo oko tri sedmice, izuzev ukoliko Bela kuća brzo ne nađe kandidata kojeg će ponuditi Senatu na potvrdu.

Grenel je na svom Tviter profilu potvrdio da su navodi o privremenom obavljanju nove funkcije istiniti, kao i da će Tramp uskoro objaviti ime kandidata, a da to neće biti on.

Ljudi upoznati sa njegovim planom kažu da je Grenel pristao da funkciju obavlja samo određeno vreme.

Može ostati na poziciji direktora obaveštajnih službi samo do 11. marta, osim ako predsednik formalno ne imenuje nekog drugog za to mesto, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Federalni zakon daje predsedniku fleksibilnost da privremeno imenuje i odabere bilo koga za tu funkciju, dok njegov zvanični kandidat čeka potvrdu Senata.

Taj potez omogućio bi Grenelu da više meseci vrši dužnost direktora obaveštajnih službi dok se procedura nominacije obavlja u Senatu.

Correct. Acting. The President will announce the Nominee (not me) sometime soon. https://t.co/9ShqB2eXea

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 20, 2020

(Beta, 02.21.2020)