U subotu pretežno sunčano, do 12 stepeni

BEOGRAD: U subotu će biti pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom od 7 do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno i suvo, a tokom dana postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima pretezno sunčano. Vetar uglavnom slab, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano. Vetar uglavnom slab, severni i severozapadni, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 10 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i veoma