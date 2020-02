Ujutru sunčano, popodne prolazno naoblačenje

Glas Zapadne Srbije pre 6 minuta

U Srbiji se danas ujutru očekuje pretežno sunčano, mestimično sa slabim mrazem, a tokom dana prolazno naoblačenje, posle podne i uveče mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Vetar slab do umeren južni, posle podne u skretanju na umeren, ponegde i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do tri stepena, a najviša dnevna od osam do 13. U subotu pretežno sunčano,