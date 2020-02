Ministarka spoljnih poslova Jamajke demantovala navode o priznanju Kosova

Novi magazin pre 42 minuta | Beta

Ministarka spoljnih poslova Jamajke Kamina Smit izjavila je danas da ta zemlja nije priznala nezavisnost Kosova, demantujući navode kosovskog predsednika Hašima Tačija.

"Jamajka do danas nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu", napisala je Smit na Tviteru i uz to dodala (retvitovala) Tačijev sinoćni tvit. Taći je sinoć naveo da ga je ambasadorka Vljora Čitaku obavestila da je "Jamajka priznala Kosovo kao suvereno i nezavisno" i ocenio da je to "sjajna vest". "Znam da je to rezultat napornog rada i višegodišnjeg lobiranja, uključujući američkog kongresmena Eliota Engela. Dobar posao. Hvala dragi prijatelji iz Kingstona", napisao