Vučić sa mladim liderima stranke o izborima

Danas pre 2 sata | Piše: RTS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa mladim liderima stranke o predstojećim izborima i, kako je naveo na Instagram profilu „avučić“, o neophodnosti teškog rada u borbi za moderniju i uspešniju Srbiju.

„Ponosan sam na njihovu energiju i želju da uče“, naveo je Aleksandra Vučić na Instagramu uz fotografije sa tog skupa. Са младим лидерима @sns_srbija о предстојећим изборима и неопходности тешког рада у борби за модернију и успешнију Србију. Поносан сам на њихову енергију и жељу да уче. A post shared by Александар Вучић (@avucic) on Feb 22, 2020 at 4:28am PST