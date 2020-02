Sutra u Srbiji sunčano i još toplije

Novi magazin pre 36 minuta | Beta

U Srbiji će u nedelju posle kratkotrajne jutarnje magle po kotlinama, vreme biti još toplije nego danas i pretežno sunčano, sem na severu gde će biti umereno oblačno, ali suvo, najavio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar. Najniža temperatura od minus četiri do četiri stepena Celzijusa, a najviša od 12 stepeni na jugu i jugoistoku, do 18 na istoku i zapadu Srbije. Tokom noći se na severu očekuje jače naoblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. I u Bogradu će sutra vreme biti pretežno sunčano i još toplije. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar. Najniža temperatura biće od dva do četiri