Lampard nadmudrio Murinja – Čelsi pobedio Totenhem!

Vesti online pre 1 sat | B92

Fudbaleri Čelsija pobedili su Totenhem 2:1 u 27. kolu Premijer lige.

Izabranici Frenka Lamparda odigrali su odličnu utakmicu i zasluženo su došli do sva tri boda. Senku na ovaj trijumf baca nesretno primljen gol u završnici, međutim, na sreću navijača „plavaca“, on nije uticao na konačan rezultat. Ekipa sa Stamford Bridža do prednosti je došla u 15. minutu, a u 48. Alonso je udvostručio prednost. Domaći fudbaleri su dominirali, stvarali šanse, ali se rezultat nije menjao. To su gosti znali da kazne i to iz bezazlene situacije. Lukas