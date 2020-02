Gradonačelnik Šapca izlazi na lokalne izbore, SzS navodi da je sam sebe diskvalifikovao iz tog saveza

Radio 021 pre 3 sata | Tanjug, FoNet

Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i jedan od lidera koalicije Zajedno za Srbiju, odlučio je da izađe na lokalne izbore u tom gradu.

On je to saopštio u video poruci na svojoj Fejsbuk stranici. "Za ovu odluku imamo punu podršku naših saboraca, naših saveznika, sa kojima smo i na prošlim izborima, učestvujući na jednoj izbornoj listi, građanima dali mogućnost da odbranimo normalan život u našem gradu", rekao je Zelenović. Pokrajinske i republičke izbore će, kaže, bojkotovati. On je na konferenciji za novinare rekao da je takvu odluku doneo Glavni odbor ZZS, a jedini protiv bio je Srđan Srećković.