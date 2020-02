U Srbiji oblačno, popodne razvedravanje

B92 pre 2 sata | Tanjug

Srbiju će prolazno naoblačenje zahvatiti u prvom delu dana uslovljavajući ponegde slabu kišu, a popodne se očekuje razvedravanje.

Vetar umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od četiri do osam, na jugu od -1 do tri stepena, najvisa dnevna od 11 do 14 stepeni. U Beogradu će ujutro i pre podne biti oblačno s kratkotrajnom kišom i umerenim severozapadnim vetrom. Posle podne razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Jutarnja temperatura oko osam najviša dnevna oko 13 stepeni. Prema izlgedima za narednih sedam dana, u utorak