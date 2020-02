MMF saglasan da je 2019. godina bila ekonomski veoma uspešna za Srbiju

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Ministar finansija Srbije Siniša Mali razgovarao je danas u Beogradu s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Jan Kes Martejn, o realizaciji reformskih ciljeva u okviru aranžmana „Instrument za koordinaciju politika“.

Delegacija MMF-a boraviće u Srbiji do petka, 28. februara. Aktuelni aranžman odobren je 18. jula 2018. godine, na period od 30 meseci, odnosno do januara 2021. godine, a reč je o nefinansijskom aranžmanu, koji ima savetodavnu ulogu i prevashodno je orjentisan na sprovođenje strukturnih reformi. Po saopštenju Ministarstva, sagovornici su se danas saglasili da je 2019. godina u ekonomskom smislu bila veoma uspešna, s obzirom na to da je privredni rast, prema