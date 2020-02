U Italiji umrla peta osoba od koronavirusa, potraga za „nultim pacijentom“

Politika pre 5 minuta

RIM – U Italiji je umra peta osoba od koronavirusa izjavio je danas šef državne službe civilne zaštite Anđelo Boreli, javlja Tanjug.

On je istovremeno rekao da je 219 osoba zaraženo tim virusom, prenela je Ansa. Italija je postala država sa najvećim brojem slučajeva zaraženih koronavirusom izvan Azije s obzirom na to da je od petka zabeleženo više od 200 slučajeva. Za takozvanim nultim pacijentom, odnosno osobom od koje je počelo širenje virusa, još uvek se traga. Pojedini mediji pišu da bi to mogao da bude 60-godišnji poljoprivrednik iz okoline Vićence, čest gost u jednom mestu blizu Padove, u