Meštanin Šida uhapšen zbog pretnji supruzi i nelegalnog oružja

D. L. (50) iz Šida uhapšen je zbog nasilja u porodici.

Sumnja se da je pretio supruzi, saopštio je MUP. On se sumnjiči i za nedozvoljeno posedovanje oružja. Policija je od njega oduzela dve lovačke puške, automat, pištolj i 400 komada municije različitog kalibra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Autor: 021.rs