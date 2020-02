Stefanović: Prvo da se istraži imovina političara i članova Vlade Srbije

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je u Skupštini Srbije gde je u toku rasprava o Predlogu zakona o utvrđivanju poreklu imovine i posebnom porezu, da je najvažnije da prvo bude istražena imovina političara i članova Vlade Srbije.

Stefanović je kazao da neće biti poverenja u zakon, ako to ne bude prvi princip. "Istražite poreklo imovine onih ljudi koji predlažu zakon, istražite imovinu svakog člana, nosioca izvršne vlasti, svakog člana porodice i možete da utvrdite da li je to onda zaista iskreno", rekao je Stefanović u raspravi. On je dodao da je ranije bilo pokušaja da se imovina da članovima porodice, da se da čak i licima koja nisu međusobno povezana, ali to po predloženom zakonu samo