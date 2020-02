Vučić sa direktorom SZO za Evropu Kluge: Srbija dobro pripremljena za eventualnu pojavu koronavirusa

Kurir pre 7 sati

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom.

Vučić je to objavio na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav", uz fotografiju sa sastanka. Vučić je zamolio Klugea za dodatnu podršku i pomoć Srbiji po pitanju borbe protiv koronavirusa, kao i u kreiranju sistema za čistiji vazduh i okolinu. Predsednik Vučić je, kako se navodi u saopštenju, zamolio direktora SZO za Evropu za dodatnu podršku i pomoć Srbiji po pitanju borbe protiv koronavirusa.