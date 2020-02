Koronavirus u komšiluku: potvrđen prvi slučaj u Hrvatskoj

Politika pre 23 minuta

ZAGREB – Hrvatski predsednik Andrej Plenković potvrdio je danas da je u Hrvatskoj potvrđen prvi slučaj koronavirusa, kao i da je reč o mlađem čoveku koji ima blaže znake bolesti.

On je to rekao nakon sednice kriznog štaba za koronavirus i dodao da je pacijent smešten na Klinici za infektivne bolesti dr Fran Mihaljević u Zagrebu, prenosi zagrebačka N1 televizija. Plenković je dodao da je muškarac izolovan i da je u dobrom stanju. Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš rekao je da je oboleli mladić boravio u Milanu od 19. do 21. februara i da ima blaži oblik bolesti. „Ovim podižemo nivo odbrane i mere, koncentrišemo se na kontakte koje je