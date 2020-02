U Kraljevu uhapšen razbojnik: Oteo 10.000 dinara

RINA pre 5 sati

Kraljevo - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhalsili su A.B. (1991) iz ovog grada, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On je sinoć na benzinskoj pumpi u Kraljevu, uz pretnju nožem, od radnice oteo oko 10.000 dinara.Brzom akcijom policije, A.B. je uhapšen nedaleko od benzinske pumpe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. RINA