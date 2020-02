Veselji: Suverenitet Kosova ugrožava Srbija, a ne sporazumi sa NATO-om

B92 pre 15 minuta | Tanjug

Predsednik Demokratske partije Kosova izjavio je da, kako je naveo, "suverenitet Kosova" ne ugrožavavju sporzumi sa NATO, već "agresivnost i pretnje Beograda".

"NATO je garancija suvereniteta i integriteta Kosova", napisao je Kadri Veselji na svom profilu na Fejsbuku. On je dodao da smatra uznemirujućim to što je aktuelni premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti objavio sporazum Hašima Tačija sa NATO o ponašanju Kosovskih bezbednosnih snaga prema severu Kosova. Veselji je na svom profilu na Fejsbuku napisao da je "veoma zabrinjavajuće to što kosovski premijer smatra da su sporazumi sa NATO suprotni