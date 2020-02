Vučić: Dogovoren komplet mera protiv novog koronavirusa, nema zaraženih u Srbiji. Nećemo zatvarati grabicu Srbije zbog koronavirusa

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na današnjem sastanku s predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv novog koronavirusa, dogovoren "komplet mera prevencije i hitnih reakcija" nadležnih organa protiv tog virusa i naveo da u Srbiji nema zaraženih.

"Predvideli smo sve, do najsitnijih detalja. Povećaćemo broj sanitetskih vozila na graničnim prelazima. Pripremili smo sve naše ustanove, objekte i sobe za potencijalne bolesnike i napravili sve što je potrebno da bismo ih izlečili", kazao je Vučić nakon sastanka.

Istakao je da sada u Srbiji nema zaraženih novim koronavirusom, ali da ne treba da se preuveličava opasnost koja postoji i dodao da je Srbija "zamolila" dve kompanije koje proizvode opremu da ubrzaju proizvodnju.

Naglasio je da se Srbija opredelila za potpunu transparentnost kada je reč o tom virusu i najavio da će na sajtu Ministarstva zdravlja dvaput dnevno, u 8 i 18 časova, biti objavljivani izveštaji o svim promenama i važnim informacijama o virusu.

Istakao da u vezi sa tim virusom u Srbiji neće biti nikakvih problema, "osim s namernim ili slučajnim izazivanjem panike".

Kazao je da građani treba da slušaju državne organe i stručnjake, a ne "rekla-kazala".

Vučić je pozvao medije "da ne plaše građane" i da ne govore o navodnim katastrofalnim posledicama virusa po zdravlje ljudi, a građanima kazao da nema potrebe da prave zalihe hrane.

Dodao je da Srbija treba da sačuva ekonomsku snagu, koja može da bude dovedena u pitanje zbog virusa, i naveo da je za sutra zakazan sastanak predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića sa snabedvačima robom kako ne bi bilo panike na tržištu.

Vučić: Nećemo zatvarati granicu Srbije zbog koronovirusaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas Srbija neće zatvarati granicu zbog koronovirusa, navodeći da to ne bi zaustavilo virus, a "pregledaćemo svakog za koga je to potrebno".

"Uspešno ćemo se suprotstaviti ako se pojavi u Srbiji, nema razloga za paniku", izjavio je Vučić, nakon sastanka u Predsedništvu o koronavirusu

On je, na pianje o preizbornim skupovima, naveo da se neće otkazati izbori, i poručio građanima da idu slobodno na utakmice.

Rekao je, međutim, da se "samo razmišlja" o nekim događajima gde dolazi veliki broj ljudi iz inostranstva.

Vučić je građanima poručio da "normalno ponašaju", navodeći da će on "svakodnevno ići u unutrašnjost" da razgovara sa građanima, i da neće nositi masku.

Epidemiolog Predrag Kon je rekao da "medijski udar ne odgovara stvarnoj pretnji" od virusa, ali da je virus "u blizini" - u Italiji.

"Zdravstveni sistem u Srbiji je potpuno spreman da primi obolele... To ne znači da nećemo imati možda i neku manju epidemiju, to ne znači da nećemo možda imati neki smrtni slučaj, ali daleko od toga da to može da utiče na ukupan život u Srbiji", rekao je Kon.

On je rekao i da se mere socijalnog distanciranja, odnosno karantin, uvek mogu preduzeti u kratkom roku, čak i kao bi bila neka situacija ozbiljna, ali "to je daleko od karantina.

Po njegovim rečima, po informacijama iz Kine vidi se da se epidemija tamo "polagano gasi", dok je van Kine svega 2.500 obolelih.

(Beta, 02.26.2020)