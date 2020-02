Uhapšen Nišlija zbog sumnje da je nožem naneo teške telesne povrede 37-godišnjem muškarcu

Niške vesti pre 43 minuta | Niške Vesti

Njemu se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju. „Sumnja se da je on 24. februara ove godine, sa više uboda nožem u ruku i grudi, oštećenom tridesetsedmogodišnjem muškarcu naneo teške telesne povrede opasne po život“, poručuju u saopštenju iz Policijske uprave u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu.