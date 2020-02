Ujutru vetrovito i hladno vreme sa padavinama

Politika pre 1 sat

U Srbiji će jutro biti vetrovito, oblačno i hladno, ponegde sa kišom, dok se od sredine dana očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od dva do pet stepeni, a najviša dnevna od sedam do 10 stepeni Celzijusa, prenosi Beta. U Beogradu će danas biti vetrovito i hladno, tokom jutra oblačno sa kišom, a zatim suvo uz razvedravanje.