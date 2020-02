RT Kragujevac pre 29 minuta

Zbog održavanja drugog dela Prvenstva centralne Srbije u plivanju 29. februara, doći će do izmene termina za kupače na zatvorenom bazenu Sportskog privrednog društva Radnički u Kragujevcu. U subotu, 29. februara neće biti popodnevnog termina za građane. Tokom trajanja Prvenstva Srbije termini za kupače su od 7 sati do 9 časova i 30 minuta i od 21 do ponoći.