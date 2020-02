NATO stao uz Tursku

B92 pre 1 sat | Beta, Tanjug

NATO poziva Rusiju i Siriju da zaustave ofanzivu u Idlibu i poštuju međunarodno pravo, izjavio je danas generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

On je istakao da Alijansa podržava Tursku. Stoltenberg je nakon sastanka ambasadora NATO, koji je inicirala Turska, nakon što su 33 turska vojnika poginula u vazdušnim napadima u sirijskom Idlibu, rekao da saveznici razmatraju dodatnu podršku Turskoj. On je pozvao na deeskalaciju nasilja u Siriji, prenosi Rojters. "Pozivam ih da prekinu ofanzivu, da poštuju međunarodno pravo i da podrže napore UN za postizanje miroljubivog rešenja", rekao je Stoltenberg. On je