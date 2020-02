Danas oblačno, kiša i sneg, krajem dana razvedravanje

Blic pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, u nižim predelima mestimično s kišom i snegom, a na planinama sa snegom, gde se očekuje i manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Posle podne i krajem dana doći će do postepenog razvedravanja, najpre na severu i zapadu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavoda Srbije (RHZS). Duvaće umeren i jak vetar, severozapadni, koji će oslabiti tokom noći. Jutarnja temperatura od minus dva do tri, a najviša dnevna od pet do 10 stepeni. U Beogradu će preovladavati oblačno, povremeno sa kišom i snegom, a posle podne i krajem dana doći će do postepenog razvedravanja. Vetar će biti umeren i jak,