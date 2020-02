Stanković: Ne bih bio zadovoljan remijem u derbiju

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da se ne bi bio zadovoljan nerešenim rezultatom u predstojećem "večitom" derbiju sa Partizanom i da ne očekuje iznenađenje od trenera crno-belih.<p>"Ne bih bio zadovoljan remijem, jer se to krši s mojim karakterom koji sam imao tokom cele karijere. Za pat partiju ne potpisujem nikad", rekao je Stanković na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".

Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 18 časova na svom terenu protiv Partizana, 162. "večiti" derbi, u 24. kolu Super lige Srbije.

"Ova nedelja se zatvara derbijem. Hvala bogu sve igrače imam na broju, tako da ću imaću slatke muke oko odabira prvih 11, odabira momaka koji će nas pratiti na klupi. Naravno, svi zajedno, kao tim, želećemo da dođemo do pobede", naveo je Stanković i istakao da zna prvu postavu za "večiti" derbi.

Upitan o tremi, Stanković je rekao da je ima, ali ništa više od duela protiv Čukaričkog, Vojvodine i Inđije.

"Možda se više ulazi u sitnije detalje, ali jedva čekam da počne utakmica. Sve je pod kontrolom", dodao je on.

Na konstataciju da su se poslednjih godina igrali lošij derbiji i da li očekuje bolji, sa više golova, Stanković je rekao da je drugačije viđenje trenera i navijača.

"Mnogo je lepo pričati kao navijač, želimo lep fudbal, puno golova. Ako dođete na našu stranu, trenersku, uvek mora da bude malo taktike, možda nekad i malo više. Mi smo se spremili, nećemo odustati od naše igre, nekad ti to protivnik ne dozvoli. Mi smo spremni na sve opcije, kao tim smo spremni da se odazovemo ovom pozivu koji je za nas najvažniji u ovom trenutku", naveo je on.

Na pitanje šta može da odluči derbi, bivši kapiten Zvezde je rekao da su te utakmice nosile mnogo iznenađenja i da su ih rešavale sitnice.

"Kroz istoriju derbi Zvezde i Partizana je donosio mnogo iznanđenja. Zvezda nije igralo dobro poslednja dva derbija, a onda se vratimo, pa Zvezda ima ozbiljnu sezonu. Možda ta utakmica nije legla, možda je protivnik imao motiv više...", rekao je on.

"Očekujem lepu utakmicu. Derbi uglavnom odluče sitnice, sitnice koje okrenu inerciju utakmice. Zvezda je na poslednjem derbiju (0:2) imala pola sata fenomenalne igre, držala je sve pod kontrolom i onda jednostavno, neke taktičke zamisli se promene. Partizan dobije na inicijativi i totalno okrene utakmicu, dao je gol iz Zvezdine individualne greške. To je ta sitnica. Pas, povratna, Suma došao do nje, dao fenomenalan gol. Ja sam perfekcionista, u takvim utakmicama sitnice donose prevagu", dodao je on.

Stanković je rekao da je srećan što će tako važnu utakmicu igrati mladi igrači.

"Oni treba da uživaju u sutrašnjoj utakmici jer će njima ostati, kao i meni prvi derbi, za ceo život. Treba da uživaju. Ne verujem da ću nešto posebno da razgovaram sa njima... Dovoljan je derbi sam po sebi, jer ima ogromnu težinu, ne bih ja dodavao na to nešto. Biće spremni sigurno", istakao je.

Zvezda je prva na tabeli sa 11 bodova više od Partizana.

"Kada sam došao, rekao sam da imam nula bodova jer ih ja nisam uzeo, klub jeste, igrači jesu, ja nisam. Derbi te ne pita da li je 11, 15 ili tri boda, u njega moraš da uđeš kao da je poslednja utakmica", naveo je Stanković.

Novinari su pitali Stankovića i da li će trener Partizana Savo Milošević moći da ga iznenadi.

"Mislim da ne. Savo ima godinu dana prednosti i ekipu koja igra godinu dana zajedno, ali mislim da me ne može iznenaditi ni sa jednom postavom, ni sa jednom taktikom. Mislim da ja njega mogu. Možda i ne, videćete sutra", rekao je on.

Stanković je igrao za Inter i Lacio i bio je učesnik velikog milanskog i rimskog derbija, a upitan je da uporedi italijanski derbi sa beogradskim.

"Ne mogu da napravim poređenje. Na moju sreću sam igrao beogradski, rimski i milanski derbi. Milanski je spektakl, Roma i Lacio to je derbi sa puno tenzije, dve nedelje pre i posle posle utakmica se ne izlazi iz kuće, nebitno kakav je rezultat. Beogradski prvo igraš kao navijač, pa kao igrač, sad kao trener. Tu ima tona emocija koje ne mogu da se opišu. Beogradski derbi je svetinja i tako će ostati za mene", rekao je Stanković.

(Beta, 02.29.2020)