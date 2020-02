Dačić: Na parlamentarne izbore sa JS, na lokalu ponegde i sa SNS

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da će na predstojeće parlamentarne izbore izaći s koalicionim partnerom Jedinstvenom Srbijom, ali da je moguće da na pojedine lokalne izbore izadju i s drugim partnerima.

„Tu mislim na Srpsku naprednu stranku (SNS). To smo se dogovorili (predsednik Srbije i Srpske napredne stranke) Aleksandar Vučić i ja… Ali to su izuzeci“, dodao je Dačić, podsetivši da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros kazao da će izbori biti raspisani 4. marta. On je pre početka sednice Glavnog odbora SPS-a, na kojoj će se doneti i formalna odluka o izlasku na izbore, rekao da će svaki izborni rezultat manji nego na prethodnim, na kojima je ta partija