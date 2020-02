Srbija odoleva Do danas nema zaraženih koronom! Evo video-uputstva za one koji kašlju u prevozu na druge ljude i ne haju

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - U Srbiji do danas nisu registrovani slučajevi obolevanja od koronavirusa - COVID-2019, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja.

Do danas, 29. februara, do 8 sati jutros testirani su uzorci dve osobe koje su bile negativne na novi korona virus. Na sajtu Ministarstva zdravlja Covid19.rs objavljen je i video-podsetnik za građane koji ne vode preterano računa na koga kašlju ili kijaju, posebno u prevozu, samoposlugama, poštama... Do juče, 28. februara, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane su 32 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slucaja - boravak na