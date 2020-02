U Srbiji nisu registrovani slučajevi obolevanja od koronavirusa

RTV pre 50 minuta | Tanjug

BEOGRAD - U Srbiji do danas nisu registrovani slucajevi obolevanja od koronavirusa - COVID-2019, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja.

Do danas, 29.februara, do 8 sati jutros testirani su uzorci dve osobe koje su bile negativne na novi korona virus. Do juče, 28. februara, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane su 32 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja - boravak na području intenzivne transmisije virusa i prisustvo simptoma infekcije disajnih puteva. Uzorci svih testiranih osoba bili su negativni na novi korona virus. Kina primer kako se boriti korona