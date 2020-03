Dobra vest: U Srbiji i dalje nema zaraženih koronavirusom

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

U Srbiji do danas nisu registrovani slučajevi obolelih od korona virusa - COVID-2019, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Do danas u 8.00sati testirani su uzorci tri osobe koje su bile negativane na novi korona virus, stoji u saopštenju na posebnom sajtu Ministarstva covid-19.rs. Ističe se da je do danas, 1. marta, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano 36 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja - boravak na