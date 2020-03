Holokaust i Drugi svetski rat: Vatikan otvara arhiv pape Pija

B92 pre 4 sata | BBC

Istraživači su čekali decenijama da vide papire o vladavini pape Pija XII.

Vatikan bi trebalo da objavi dokumenta pape Pija nastala tokom Drugog svetskog rata - njegov arhiv je čuvan u tajnosti decenijama, dok su mnogi kritikovali papu govoreći da je okretao glavu pred Holokaustom. Kritičari navode da je papa Pije XII, kog neki nazivaju i "Hitlerovim papom", znao da u nacističkoj Nemačkoj ubijaju Jevreje, ali da nije učinio ništa da to zaustavi. On je na čelu Rimokatoličke crkve bio od od 1939. do 1958. godine. Ipak, u Vatikanu kažu da je