Kvoterbek Jokić – tačdaun na somborski način VIDEO

B92 pre 4 sata | B92

Srpski centar Nikola Jokić nastavio da pruža zadivljujuće partije u NBA ligi.

On je odveo Denver do pobede nad Torontom rezultatom 133:118 u noći između nedelje i ponedejlka. Momak iz Sombora je imao 23 poena (8/11), 18 skokova i 11 asistencija, a jedan potez je privukao najveću pažnju. Tokom poslednje četvrtine, posle jednog promašaja gostujućih košarkaša, Nikola je uhvatio loptu pod svojim košem, a onda momentalno "ispalio" dodavanje. Jednom rukom je uspeo da dobaci loptu do Gerija Herisa, usput prebacivši kompletnu odbranu Reptorsa, pa je