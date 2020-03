Kragujevac: 3 ulice i 3 naselja bez vode 2. marta

Pressek pre 1 sat | foto:M.O.

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje da će u ponedeljak, 2. marta, zbog havarija bez vode biti sledeće ulice: Pivara, ul.

Kapetana Lukića 28 (od 8 do 12 sati), ulična linija, Jabučar, ul. Braće Maćić 2 (od 12 do 16 sati), popravka priključka, Osojak – iznad trafoa (od 8 do 12 sati), ulična linija, Badnjevac – kod pumpe (od 12 do 15 sati), popravka priključka, Badnjevac bb (od 15 do 18 sati), popravka priključka, Erdeč, ul. Milana Dolnića 5 (od 8 do 10 sati), kvar u šahti. Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i