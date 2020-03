Kiša i danas, a i osetno hladnije

Mondo pre 8 sati

U Srbiji će sutra biti oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Više padavina očekuje se u Pomoravlju, na istoku i jugoistoku zemlje. Posle podne i uveče u većem delu prestanak padavina. Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 C, najviša dnevna od 8 C na severu i zapadu, do 14 C na krajnjem jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. U Beogradu