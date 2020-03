Vučić o Obradoviću, Kosovu, migrantima...

Novi magazin pre 52 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je Boško Obradović pozvao vojsku i policiju da izvede puč i optužio lidera Dveri ga bi želeo da ga i ubiju, ali da to ne sme da kaže.

"Čovek hoće da me uhapse. Voleo bi on i da me ubiju, ali nije popularno da to kaže. Ovo je po definiciji klasičan primer poziva na puč. Jer on poziva vojsku i policiju da izvede državni udar. Prosto ne znam šta je drugo nego to", rekao je Vučić u intervjuu za Televiziju Pink. Komentarišući informaciju da je Ministarstvo odbrane podnelo prijavu protiv Obradovića, Vućić je rekao da se on ne meša u rad Tužilaštva, ali da će, ako ga neko bude pitao, on reći da smatra