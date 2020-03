Grčka ispalila suzavac na migrante na granici sa Turskom

RTV pre 46 minuta | Tanjug

KASTANIES - Grčke vlasti ispalile su jutros suzavce i omamljujuće granate kako bi odbile navalu migranata koji žele da uđu u zemlju iz Turske, a nakon sto je Turska izjavila da će otvoriti svoje granice za sve one koji žele da je pređu.

Sukobi su nastali blizu pograničnog sela Kastanies, duž ograde na granci sa Truskom, koja prati kopnenu liniju do reke Evros. Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan prošle sedmice je rekao da će otvoriti granicu i pustiti sve one koji žele da je pređu, što je dovelo do toga da se ka Evropi zapute hiljade migranata. Na graničnim prelazima nastao je haos, sve je više sukoba, nasilja. Cipras: Svaka grčka vlada bi uradila isto što radi Micotakis Bivši grčki premijer