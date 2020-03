U Bačkom Patrovcu uhapšen pedofil, silovao maloletne sestre

Dnevnik pre 4 sata | Dnevnik.rs

NOVI SAD: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su J. Š. (1982) iz Bačkog Petrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela obljuba s detetom i silovanje.

Sumnja se da je on primorao na seksualne odnose dvanaestogodišnju devojčicu, kao i da je silovao njenu šesnaestogodišnju sestru. J. Š. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.