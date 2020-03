Jeremić za Glas Amerike: Vučić dogovorio Kosovo u UN

Beta pre 6 sati

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je u Vašingtonu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "dogovorio članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama (UN)" i da vrh američke administracije ima velika očekivanja od Beograda i Prištine neposredno nakon izbora u Srbiji, zakazanih za 26. april.

"Do izbora u Srbiji ne, ali posle izbora imaju velika očekivanja. Pošto je visoki američki zvaničnik Ričard Grenel, koji je dobio izuzetno visoku funkciju da nadgleda sve obaveštajne službe SAD, odlučio da ostane uključen u proces (pregovora o Kosovu), moj zaključak je da on i vrh američke administracije očekuju da će Beograd i Priština zaključiti sporazum do novembra. Kada sam svoje mišljenje izneo sagovornicima u Vašingtonu, nijedan nije rekao da se ne slaže", rekao je Jeremić za Glas Amerike.

Jeremić je u Stejt departmentu razgovarao sa predstavnicima administracije SAD, a imao je sastanke i sa kongresmenima i senatorima, navodi se u saopštenju Narodne stranke.

Na pitanje da li zna šta je dogovoreno o Kosovu i Metohiji, Jeremić je rekao da mu američki sagovornici to nisu rekli i da bi bilo "nekorektno da prenosi čak i insinuacije koje su mu preneli".

"Moje je očekivanje da je reč o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji podrazumeva da Kosovo postane član UN", rekao je Jeremić.

On je povodom predstojećih izbora u Srbiji rekao da "svako ko je danas zaista opozicija Aleksandru Vučiću u Srbiji neće izlaziti na izbore".

"To je stanje koje su sagovornici iz administracije SAD prihvatili. Mnogo je važno da je ono čime nam je ranije prećeno – ako ne izađete na izbore više nećete biti kredibilni sagovornik međunarodne zajednice – očigledno sklonjeno sa stola. Srpska opozicija ostaje kredibilni sagovornik međunarodne zajednice i to je bio jedan od važnih razloga zbog kojih sam posetio Vašington ove nedelje", rekao je Jeremić.

On je dodao da pitanja demokratije i ljudskih prava "možda više nisu prioritet SAD koliko su bila u prošlosti, ali to nije tema koja je u potpunosti zaboravljena i sklonjena sa stola".

"Danas u Vašingtonu više nema nikoga ko ima bilo kakvu iluziju da je Srbija demokratska zemlja i nakon izveštaja Fridom hausa, uključujući i poslednji, više niko ni ne pokušava da Srbiju predstavi kao demokratsku zemlju", rekao je Jeremić.

On je naveo da se u razgovorima sa zvaničnicima SAD fokusirao na ono šta se u Srbiji očekuje posle izbora, odnosno kako doći do fer izbora nakon 26. aprila.

"Drago mi je što su svi sagovornici pokazali interesovanje za viđenje srpske opozicije kako do toga doći", rekao je Jeremić.

(Beta, 03.07.2020)