Prognoza za vikend: Danas i sutra oblačno, ponegde sa pljuskovima

Blic pre 5 sati | Tanjug

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne u severnoj, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima s kišom, ponegde i s kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Na planinama će padati sneg. Više padavina očekuje se uveče i tokom noći na jugu i istoku Srbije, dok će istovremeno na severozapadu doći do prestanka padavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od dva do osam stepeni, najviša dnevna