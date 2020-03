Danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, na planinama sneg

Blic pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, na planinama sa snegom.

Više padavina u prvom delu dana u centralnim i južnim delovima Srbije. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6 C, a najviša od 6 do 10 C, saoštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 4 C, a najviša oko 8 C. U ponedeljak i utorak na severozapadu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim