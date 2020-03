U Srbiji na korona virus testirana 91 osoba, nema novih slučajeva zaraženih

Blic pre 1 sat | M.V.

Prema poslednjem izveštaju do 8.00 sati nema novih slučajeva zaraženih novim korona virusom u našoj zemlji, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. - Do 08. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 91 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Od poslednjeg izveštaja do 8 časova, 08.03.2020. godine nije bilo uzoraka testiranih na novi korona virus - navedeno je na sajtu. Prvi slučaj korona