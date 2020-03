Sutra oblačno, moguća kiša uveče

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku, naročito uveče i tokom noći ka utorku. Duvaće uglavnom slab vetar, severni. Jutarnja temperatura kretaće se od nula do četiri stepena Celzijusa, a najviša dnevna temperatura od šest do 10 stepeni. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno a tokom dana je moguća kratkotrajna kiša. Duvaće uglavnom slab, severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko četiri stepena a najviša dnevna oko 10stepeni Celzijusa. U