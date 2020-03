Nema odlaganja turnira u Majamiju

B92 pre 24 minuta | B92

Turnir Masters serije 1000 u Majamiju igraće se prema planiranom rasporedu, objavili su zvaničnici ovog takmičenja.

Nakon odlaganja Indijan Velsa zbog koronavirusa, spekulisalo se da bi iz istog razloga moglo da dođe i do neodigravanja turnira u Majamiju, ali i Monte Karlu i Rimu. Za sada, barem prema trenutnim informacijama, do toga neće doći. "Masters u Majamiju biće odigran kako je i planirano, od 23. marta do 5. aprila. Bezbednost ostaje glavni prioritet i zbog toga pratimo situaciju vezanu za koronavirus na lokanlno, državnom i saveznom nivou u saradnji sa zdravstvenim