„Ovo je okupacija hrišćanskog sveta, a ne humana priča“

Beograd -- Milorad Dodik izjavio sinoć da je, kada je reč o migrantima, u pitanju jedna vrsta civilizacijske okupacije hrišćanskog sveta, a ne humana priča.

"BiH od izbeglica može da se brani samo promenom svoje politike. Treba ranije da razmišljamo o ovom problemu, a ne kada dodju ispred. Mi ne želimo tvrdu granicu na Drini, ima pametnih načina da se to reši. Sa Srbijom možemo da dalje vidimo šta da činimo. Ovo nije humana priča", rekao je srpski član Predsedništva BiH. On tvrdi da je BiH ponudjeno da bude "parking za izbeglice", a da će Evropa to finansirati. "Mi u BiH imamo ozbiljan problem. U Sarajevu to ne vide,