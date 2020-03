BBC News pre 1 sat

Švedski glumac Maks fon Sidou wkoji je preminuo u 90. godini, glumio je u više od 100 filmova. Ovo su neke od njegovih najpoznatijih uloga:

Getty Images Filmski kritičar Terens Rafertu opisao je Maksa fon Sidoua, ovde u sceni iz jednog od najpoznatijih filmova, "Isterivač đavola", kao "najvećeg živog glumca"

Getty Images Maks fon Sidou je igrao oca Merina u čuvenoj adaptaciji romana Vilijema Pitera Blejtija, "Isterivač đavola", u režiji Vilijama Fridkina. Uz pomoć šminke, glumac je "ostario" 30 godina zbog ove uloge

Getty Images Glumio je Isusa u filmu "Najvažnija priča na svetu" iz 1965. godine, zajedno sa Čarltonom Hestonom i Anđelom Lensberi

Getty Images U filmu "Havaji" iz 1966. glumi hrišćanskog misionar, zajedno sa Džuli Endrus

Getty Images Sa Liv Ulman u "Času vuka", prvom u legendarnoj trilogiji Ingmara Bergmana

Getty Images Ulman i Fon Sidou zajedno u filmu "Emigranti" iz 1971. godine.

Getty Images Dva puta je nominovan za Oskara, prvi put 1987. za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Pele osvajač". Drugi put, 24 godine kasnije, 2011. za ulogu u filmi "Izuzetno glasno i neverovatno blizu

Getty Images U filmu "Ronilačko zvono i leptir" iz 2007.snimljenom po istinitoj priči glumi Francuza koji je doživeo moždani udar

Getty Images Osvojio je publiku i kritiku ulogom plaćenog ubice u filmu "Tri kondorova dana" iz 1975. godine

.

(BBC News, 03.09.2020)