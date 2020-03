EU odbojna prema zahtevima Erdogana koji večeras stiže u Brisel

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Čelnici Evropske unije večeras će u Briselu s čvrstim odbojnim stavom dočekati turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana koji dolazi sa zahtevima da EU otvori granice za migrante s turske teritorije, da Ankari brže pošalje više novca za njih, kao i da se Unija više angažuje u prilog turskih interesa u rešenju krize na severu Sirije.

To je ocena medija i analitičara u EU, dok je visoki predstavnik zadužen za spoljnu i bezbednosnu politiku Unije Žozep Borel danas stavio do znanja da je potpuno neprihvatljiv turski poziv migrantima da „krenu u Evropu“ jer je, navodno, grčka granica otvorena. Borel je predočio da to nije dobro ni za migrante, ni za Tursku, niti za „nalaženje strukturnih, postojanih rešenja za ovaj ogromni problem, u čemu EU i Turska moraju sarađivati“. Analitičari zasad nemaju