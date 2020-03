Tači: Srpska zajednica od posebnog značaja

Dnevnik pre 38 minuta | Tanjug

PRIŠTINA: Predsednik privremenih prištinskih institucija, Hašim Tači, izjavio je danas da je sa liderima albanskih političkih partija iz vlasti i opozicije imao veoma dobre sastanke, kao i sa pedstavnicima Srpske liste, s obzirom na to da je uloga, kako je rekao, srpske zajednice od posebnog značaja u izgradnji multietničkog društva.

Rekao je da jedino nije razgovarao sa predsednikom Pokreta Samoopredeljenje, Aljbinom Kurtijem, koji je u petak popodne potvrdio dolazak, a onda je, kaže, pet minuta do početka sastanka ipak otkazao prisustvo. Rekao je da će se sa Kurtijem sastati sledeći put, kada bude procenio da je to potrebn, ali je istakao da Kosovo nema vremena za gubljenje čekajući na nečije, kako kazao, hirove, prenela je prištinska Gazeta Ekspres. "On je potvrdio dolazak, njegovo odbijanje